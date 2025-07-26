Salih Malkoçoğlu: Mevki çok önemli değil, nerede ve nasıl oynadığım daha önemli

Trabzonspor’un Ümraniyespor ile Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı hazırlık maçında takımının ilk golünü atan genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

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"MEVKİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL, NASIL OYNADIĞIM DAHA ÖNEMLİ"

Erzurum’da yoğun ve yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Malkoçoğlu, "Maçlarda genç arkadaşlarımızla birlikte uzun süreler aldık. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Aslında kendimi orta sahada daha rahat hissediyorum ama stoperde de rahat oynuyorum. Bugün biraz daha sağ bekte görev aldım. Benim için aslında mevki çok önemli değil, nerede ve nasıl oynadığım daha önemli" ifadelerini kullandı.

"KAMP DÖNEMİ OLDUKÇA VERİMLİ GEÇTİ"

Sahaya çıktığında takım arkadaşlarının da kendisine büyük motivasyon sağladığını vurgulayan Malkoçoğlu, "Arkadaşlarımla beraber büyük başarılar elde ettik. Onlarla burada olmak benim için büyük gurur. Yoğun bir kamp geçiriyoruz ve bizim için oldukça verimli geçtiğini düşünüyorum. Aramızdan ayrılan U19 oyuncuları için de hayırlısını diliyorum. Gereken buymuş, yolları ve bahtları açık olsun. Adaptasyon süreci illaki oluyor, çünkü farklı bir sistem deniyoruz ve buna alışmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.