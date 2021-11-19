Ünlü oyuncudan sette Tarkan taklidi!

Dijital bir platformda yayınlanan 1950'li yılların Türkiye'sini mercek altına alan 'Kulüp' dizisinde 'Selim Songür' karakterini canlandıran oyuncu Salih Bademci, sette ünlü şarkıcı Tarkan'ın 'Unutmamalı' adlı şarkısını seslendirdi.

O sırada çekilen videoyu da takipçileriyle paylaşan 37 yaşındaki Bademci'nin performansı sosyal medyada sevenlerinden tam not aldı.

Elinde mikrofonla şarkının bir kısmını seslendiren ünlü oyuncu, gönderisine "Sonrası parayla..." şeklinde esprili bir not düştü.

Öte yandan Salih Bademci, oyuncu kadrosunda; Burçin Terzioğlu, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak'ın yer aldığı Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Yalancı'da 'Mehmet Emir' karakterine hayat veriyor.