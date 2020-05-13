Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

KOVİD-19 salgını sürecinde birçok vatandaşın ve sağlık personelinin virüse yakalanma ve iyileşme hikayesi bulunuyor. Geçmişte SARS, MERS kızamık gibi salgınlarda tecrübesi olan hatta salgın konusunda ödül bile alan aile hekimi Sema Aydoğan'ın hikayesi de onlardan biri… 37 yıllık aile hekimi Aydoğan, ilk gün virüsü kız kardeşine bulaştırdığını anladı. 11 günün ardından taburcu olurken sevinç gözyaşlarına boğulan Aydoğan, taburcu olduktan iki saat sonra 65 yaşındaki kalp hastası eşinin testinin pozitif çıktığını öğrendi. Aydoğan süreci Habertürk Muhabiri Fatmanur Boylu’ya anlattı.

“SALGINLARDAKİ TECRÜBEM SAYESİNDE YILIN AİLE HEKİMİ ÖDÜLÜNÜ ALDIM”

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mürsel Uluş Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimliği görevini sürdüren Sema Aydoğan 23 Nisan tarihinde koronavirüse yakalandı. 60 yaşındaki Aydoğan; SARS, MERS ve kızamık gibi salgınlarda başarılara imza attı. 2015 yılında yılın aile hekimi seçildi. Aydoğan deneyimlerini şu sözlerle anlattı: “Türkiye’deki ilk kızamık salgını başlangıcının bildirimini ben yapmıştım. Daha önceki SARS ve MERS salgınlarında da havaalanında ilk nöbeti tutanlardan biriydim. Nasıl yapacağımızı biliyordum. O günden sonra yılın aile hekimi ödülümü almıştım.”

23 NİSAN’DA KOVİD-19’A YAKALANDI

Aydoğan’ın 23 Nisan’da ateşi çıktı. Test yaptırdı. Ertesi sabah erken saatte telefonu çalınca testinin pozitif çıktığını anladığını söyledi. Aydoğan, “Tecrübeli olduğumu düşünüyordum ama tecrübe her zaman korunmaya yetmiyor. Hazırlıklarımı yapmıştım. Hastalarımızı koruyucu ekipmanla tedavi ediyorduk ama o dönemden bir hafta önce diş çektirmiştim. Birkaç gün de marketlere gittik. Hastalığı nereden kaptığımdan yüzde yüz emin değildim” dedi.

“NEZLE GİBİ BİR HALİM VARDI, KİMSE POZİTİF ÇIKACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDU”

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Aydoğan, “Hafif ateşim çıkınca KOVİD-19’dan şüphelendim. Hiç kimse pozitif çıkacağımı düşünmüyordu. Nezle gibi bir halim vardı. İlçe müdürüm beni aradığında ‘Sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama..’ dedi. Hemen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındım. 11 gün boyunca hastanede yattım” diye anlattı.

“ATEŞİM 39.5 DERECEYE ÇIKINCA GÖZÜMÜN ÖNÜNE RAHMETLİ CEMİL TAŞÇIOĞLU GELDİ”

Başta sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Aydoğan, ateşinin 39.5 derecelere çıktığını belirtti. Aydoğan, “İyi ki hastaneye yatırmışlar. Ateşim çıkınca gözümün önüne hep rahmetli Hocamız Cemil Taşçıoğlu’nun gazetelerdeki fotoğrafı geldi. Kendimin de aynı sonu yaşayabileceğini düşündüm. ‘Düşeceksin ateş, düşeceksin ateş!’ diye diye mücadele verdim. Hastalarım, meslektaşlarım da çok destek oldu. Gerçekten çok korkutucu bir süreçti” diye konuştu.

SEVİNCİ YARIM KALDI! TABURCU OLDUKTAN İKİ SAAT SONRA 65 YAŞINDAKİ EŞİ POZİTİF ÇIKTI

11 günün ardından taburcu olmak için hazırlıklarını tamamlayan Aydoğan’a, meslektaşları sürpriz yaptı. Alkışlarla uğurlanan Aydoğan, o günkü videolarda 2015 yılında yılın aile hekimi seçildiğinde bile bu kadar mutlu olmadığını belirtti. Sevinç gözyaşlarını sildikten sonra kötü haber geldi.

Sema Aydoğan’ın testi pozitif çıktığında kız kardeşi Fatma Genç de pozitif çıktı. Diyabet hastalığı bulunan Genç de aynı hastanede tedavi altına alındı. Eşi Mustafa Aydoğan ise ilk gün negatif çıktı. Ancak Sema Aydoğan’ın taburcu olacağı gün eşine tekrar test yapıldı. Eşi bu kez pozitif çıktı. Aydoğan’ın sevinci iki saat sürdü. Aydoğan, “Eşimin kalp hastalığı vardı. Bypass ameliyatı olduğu ve 65 yaş üstü olduğu için çok riskliydi” diye konuştu. Mustafa Aydoğan, “ İnanın yatarken hiçbir klasik belirtim olmadı. Bu vaziyette 9 gün kaldım. Alınacak dersler vardı, o dersleri aldık. Bypass ameliyatı olmuştum ilaçlarımı kullanıyordum. Şimdi iyileştim. Mesleğinden çok ilgili. Geldikten sonra hastalarını aradı tek tek. Sakınan göze çöp atar gibi bir şey oldu. Hastane ortamında aynı katta devamlı konuştuk. Aynı yerde olsak da insan özlüyor. Gelen giden haber getiriyordu, bakıcılar vs. Bu sıkıntıya tüm Türkiye katlanıyor, biz de katlanacağız” diye anlattı.

52 yaşındaki kardeşi Fatma Genç ise, “Ablamın testinin pozitif gelmesiyle şok oldum. Benim hiç şikayetim yoktu. Pozitif çıkınca çok şaşırdım. Tansiyon hastasıyım, tedaviye aldılar. Doktorlar, hemşireler çok iyi ilgilendi” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

ŞİMDİ AYNI EVDE FARKLI ODALARDA KARANTİNADALAR

Aydoğan ailesi salgının başlangıcından beri evlatlarından ayrı evlerde kalıyor. Hastaneden taburcu olsalar da, karantina süreçleri evde devam ediyor. Sema Aydoğan, “Ben salonda, eşim yatak odasında, kız kardeşlim de oturma odasında karantinanın dolmasını bekliyoruz. Kız kardeşim yemeklerimizi yapıyor, kapıya kadar getiriyor. Tabakları yine kapıya koyup yıkıyoruz” dedi.

KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARINA BURS DESTEĞİ VERİYORLAR

Aydoğan, aynı zamanda Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) üyesi. Bu dönemde KOVİD-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına hayatları boyunca eğitim desteği vermek için gönüllü çalışıyor.