Koronovirüs pandemisinin yönelttiği girişimlerden biri 'Park Et Seyret' oldu. Filmler, konserler ve gösteriler geniş alanda otomobil içinden seyredilecek. Kerki Solfej'in düzenleyeceği etkinlikler, Kenan Doğulu ile başlayacak.
Yenikapı'da 1400 otomobil kapasiteli alanda salgın önlemleri alınarak gerçekleştirilecek olan etkinlikte yer alacak olanlar görüşlerini şöyle dile getirdi;
Kenan Doğulu: Artık kara bulutları dağıtma zamanı. Ben de yaşama sebebim olan müziğim, sahnem ve dinleyicilerimden aylardır uzak kaldım. Bir araya gelip bağıra çağıra şarkılar söylemeyi, dans etmeyi çok özledim. Çok farklı bir proje, değişik bir konsept. Her şeyin ilki, bir çok bilinmeyenle gelir ama ilklerin cazibesi de budur zaten. Normalleşme sürecinde müzik endüstrisi ve konser dinleyicisi için moral ve umut ateşlemesine sebep olacağına ve eğlenerek müziğe doyacağımız bir anımız daha olacağına inanıyorum.
Sertab Erener: Şu hayatımıza bizler bir de pandemi sığdırdık. ''Bunu da yaşamadık' demeyiz, yani hayatta hiçbir şeye olmaz demeyeceksin. Bu yüzden arabalı konserler de ancak yüzyılda bir yaşanacak değişik bir deneyim ise gelin kaçırmayın beraber olalım, müzik bizi buluştursun.
Mabel Matiz: Pandemi sürecinde çok ayrı kaldık. Uzun bir aradan sonra tekrar sahnede sevenlerimle buluşacağım. Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek arabalı konser etkinliğinde olacağım için çok heyecanlıyım. Sevenlerimle birlikte yeniden şarkılar söylemek için sabırsızlanıyorum.
Levent Yüksel: Uzun süren ayrılığın ardından alıştığımızın biraz dışında, eski nostaljik sinemalar tadında arabalı konserimizle karşınızdayım. Ben sahnede sizler için söylerken arabalarınızdan bana eşlik etmeyi unutmayın, yine beraber söyleyeceğiz.'
Ayta Sözeri: Aslında hep filmlerde gördüğümüz şeyleri yaşıyoruz son bir kaç aydır. Nitekim hayat devam ediyor ve zor günleri birlikte aşacağımıza olan inancım tam. Biz sizin için prova yapmaya başladık. Pandeminin bütün kurallarına uyarak provalarımızı yapıyoruz. Sosyal mesafe, dezenfektan, maskemiz... Yine hep birlikte şarkılar söylemek için hep birlikte İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı'da buluşalım...
Kenan Doğulu: 26 Haziran ve 17 Temmuz
Sertab Erener: 3 - 4 Temmuz
Anadolu Ateşi: 9 Temmuz
Mabel Matiz: 10 Temmuz
Büyük Ev Abluka: 11 Temmuz
Levent Yüksel: 24 Temmuz
Ayta Sözeri: 15 Ağustos
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