Omicron varyantına rağmen salgının endemik hale gelmesi konusunda umutları olduğunu belirten Gates, "Omicron'unendişe verici olduğuna hiç şüphe olmasa da aşılar ve antiviral ilaçlardaki gelişmelerle birlikte yeni varyantları tespit etme hızı, COVID-19'un 2022'de endemik bir hastalık haline geleceği konusunda beni umutlandırıyor" dedi.