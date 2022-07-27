Salernitana Galatasaray hazırlık maçı için geri sayım başlamış durumda. 5 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak yeni sezon öncesi son iki maçına hazırlanan Cimbom, bu kez İtalyan temsilcisi Salernitana karşısında galibiyet arıyor. İşte şimdiden gözlerin çevrildiği Salernitana Galatasaray maçı ile ilgili bilgiler...