Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken sakız çiğnemek orucu bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla pek çok kişi tarafından yıllardır merak edilen o soru yeniden gündeme gelmeye başladı. Birçok kişi oruçluyken sakız çiğnenebilir mi merak ediyor. Peki sakız çiğnemek orucu bozar mı? İşte konu ile ilgili tüm merak edilenler…

SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Neredeyse her Ramazan ayında oruç tutan kişiler tarafından merak edilen bir soru olan “Sakız çiğnemek orucu bozar mı?” sorusunun cevabını hemen hemen her yerde bulmak mümkündür. Oruç tutan kişilerin ağız kokusunu önlemesi, sigara bağımlısı olan kişilerin oyalanması gibi çeşitli nedenlerle sakız çiğnemesi orucunun bozulmasına neden olabilir. Pek çok kaynağa göre ağız ve burundan alınan ve mideye ulaşan her şey orucun bozulmasına neden olur. Buna göre sakız çiğnemenin de orucu bozduğunu söylemek mümkündür.

Ağız kokusunu gidermek ya da diş ağrısını azaltmak veya yok etmek gibi sebeplerle ağız spreyi ve buna benzer maddelerin yutulması ve mideye ulaşması orucu bozarken yutulmadığında orucun bozulmayacağı da söylenebilir. Kenger gibi tatsız ve aromasız sakızları yutmamaya dikkat ederek çiğnemek orucu bozmaz. Ancak Diyanete göre hangi sakızın orucu bozmayan türden olup olmadığı bilinmeyeceği için oruç tutarken sakız çiğnemekten kaçınmak gerekir.

ŞEKERSİZ SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?

Sigara bağımlıları, mide problemi yaşayanlar ve çeşitli nedenlerle Ramazan ayında oruç tutarken sakız çiğnemenin orucu bozup bozmadığı pek çok kişinin merakla takip ettiği bir konudur. Pek çok kaynağa bakılarak sakız çiğnemenin orucu bozabileceği anlaşılır. Bazı din adamlarına ve fetvalara göre şekersiz, kokusuz, tadı olmayan sakızların orucu bozmadığı ancak kişinin orucunun bozulma riskinin de bulunduğuna dair bilgiler bulunur.

Genel olarak kabul edilen ise sakız çiğnemenin orucu bozduğudur. Eğer kişi oruçluyken iftar saatinden önce yanlışlıkla sakız çiğnerse fark eder etmez sakızını ağzından çıkarıp orucuna devam etmelidir. Ancak bilerek oruç sırasında sakız çiğniyorsa sakızın içinde bulunan aroma ve lezzet veren çeşitli maddeler kişinin orucunun bozulmasına neden olur. Kişi iftar ile sahur arasında istediği gibi yiyip içmeye ve sakız çiğnemeye devam edebilir.

Bazı fetvalara göre önceden çiğnenmiş ve tadı olmayan sakızları oruç tutarken çiğnemek kişinin orucunun bozulmasına neden olmaz. Bunun yanı sıra yapılan açıklamalara göre sakız çiğnemek mekruhtur. Sakız çiğnemenin mekruh olup orucu bozmaması için bazı şartların bulunması gerekir. Buna göre sakız çiğnemenin mekruh olup orucu bozmaması için şu şartların bulunması gerekir; • Ağız yaşlığıyla, sakızdan mideye tatlılık v.s. gibi bir şey’in gitmemesi. • Sakızın önceden çiğnenmiş beyaz sakız olması. • Sakızın ağızda eriyip dağılır cinsten olmaması. Bu bilgilere göre bu şartları taşımayan sakızlar orucun bozulmasına neden olur. Sakız çiğnemek mutlaka mekruhsa da fukahadan bir kısmı yaz aylarında tarla ve bahçelerde ya da ağır işlerde çalışan işçilerin özü alınmış sakız çiğnemelerinde keharet olmadığını söylemiştir. ORUÇLUYKEN SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI? Herkesin merak ettiği ve her Ramazan ayında tekrar tekrar danıştığı bu konunun yanıtı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sitesinde yanıtlanmıştır. Diyanet tarafından verilen yanıta göre oruçluyken sakız çiğnemek her ne kadar dikkat edilirse edilsin orucun bozulmasına neden olur. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu resmî sitesinde “Sakız çiğnemek orucu bozar mı?” sorusunun yanıtı şu şekilde verilmiştir; “Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/416-417). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.”

