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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Şakir Paşa Köşkü sergisi Adalar Müzesi'nde

        Şakir Paşa Köşkü sergisi Adalar Müzesi'nde

        Küratörlüğünü gazeteci-yazar Adil Bali'nin yaptığı 'Öncesi ve Sonrasıyla Büyükada Şakir Paşa Köşkü' başlıklı sergi, 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle Adalar Müzesi'nde ziyaret edilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 00:51 Güncelleme: 26.02.2025 - 00:51
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        Şakir Paşa Köşkü sergisi Adalar Müzesi'nde
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        20.⁠ ⁠yüzyılın hemen başlarında, 1900 yılında Büyükada'ya taşınan Şakir Paşa Ailesi'nin yaklaşık yetmiş beş yıl yaşadıkları Şakir Paşa Köşkü, Adalar Müzesi'nin yeni sergisine konu oluyor.

        Küratörlüğünü gazeteci-yazar Adil Bali'nin yaptığı Öncesi ve Sonrasıyla Büyükada Şakir Paşa Köşkü başlıklı sergi, köşkün yapıldığı 19. yüzyıl ikinci yarısından, yanıp kül olduğu 1978 yılına kadar yaklaşık bir asırlık dönemin tamamını ele alıyor.

        Sergide, Şakir Paşa aile arşivinden, köşk ve bahçesinde çekilmiş aile fotoğraflarının yanı sıra, köşkte kullanılmış ve bugüne kalan çok az sayıda eşya da sergilenecek.

        Cevat Şakir, ikinci eşi Hamdiye Hanım ve Adalar'ın efsane başöğretmeni Süleyman Nuri Öz'e odaklanan ikinci bir sergi de aynı alanda açılıyor. Bodrum-Adalar Hattında Kesişen Hayatlar başlıklı serginin küratörülüğünü de yine Adil Bali üstleniyor.

        Adalar Müzesi geçici sergi salonunda 1 Mart Cumartesi günü açılacak olan sergiler, altı ay süreyle ziyaret edilebilecek.

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        #Adalar Müzesi
        #Şakir Paşa Köşkü
        #büyükada
        #sergi
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