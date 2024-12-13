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        Haberler Bilgi Magazin Şakir Paşa Ailesi dizisi gerçek hikaye mi, konusu ne? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin oyuncuları kimler?

        Şakir Paşa Ailesi dizisi gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

        Ekranlara gelmeye hazırlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatacak. Her bir karakterin farklı dinamiklerle şekillenen yaşamını konu alan dizi, hem tarihi dokusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Pazar akşamları yayınlanacak bu yapım, Şakir Paşa ailesinin sır dolu geçmişine ışık tutarken izleyicileri derin bir yolculuğa çıkaracak. Peki, Şakir Paşa Ailesi dizisi gerçek hikaye mi, konusu ne? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:38
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        • 1

          Osmanlı’nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, aile içi sırlar ve toplumsal değişimlerin etkileyici bir harmanını sunmaya hazırlanıyor. İzleyiciyi 1912’ye götüren bu hikaye, Şakir Paşa ailesinin iç yüzünü ve karmaşık ilişkilerini ele alıyor. Pazar günleri ekrana gelecek olan dizi, ünlü oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi hakkında merak edilenler...

        • 2

          ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş’ın oturduğu Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi 15 Aralık Pazar günü ekrana gelecek.

        • 3

          ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

          Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alan dizinin hikayesi 1912’de başlıyor. Aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum’u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral’ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkileri gözler önüne serilecek.

        • 4

          ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ OYUNCULARI,

          Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda;

          Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt gibi oyuncular yer alıyor.

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