Osmanlı’nın son dönemine ayna tutan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, aile içi sırlar ve toplumsal değişimlerin etkileyici bir harmanını sunmaya hazırlanıyor. İzleyiciyi 1912’ye götüren bu hikaye, Şakir Paşa ailesinin iç yüzünü ve karmaşık ilişkilerini ele alıyor. Pazar günleri ekrana gelecek olan dizi, ünlü oyuncu kadrosu ile gündeme geldi. İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi hakkında merak edilenler...