Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Merhum Sakıp Sabancı’nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı tarafından sürdürülen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, 29. kez sahiplerini buldu. Sakıp Sabancı Müzesi The Seed’de düzenlenen ödül töreninde; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden derece ile mezun olan genç sanatçılara ödüllerini Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan takdim etti. Dereceye giren 8 başarılı öğrenciye toplam 225 Cumhuriyet Altını verildi.
2022 yılının ödül alan isimleri Resim Bölümü’nden Albina Onay, Lale Yılmaz, Lal Doğa Karakaş, Heykel Bölümü’nden Şeyhmus Çoban, Çiğdem Şahin, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nden ise İsranur Doğan, Aleyna Gücer, Kübra Dilek oldu.
Genç sanatçılara tebriklerini ileten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan “Tam 29 yıl önce, merhum Sakıp Sabancı’nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı ve ne mutlu ki bugün hala devam ettirdiğimiz bu miras, hem Sakıp Sabancı Ailesi hem de Sabancı Vakfı için çok büyük öneme sahip. Vakıf olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde sanatın gücünden yararlandığımız gibi bu gücün etkilerine de sonuna kadar inanıyoruz. Bu sebeple, yetenekleriyle fark yaratan genç sanatçıların hem sanat eğitimlerinde hem de bundan sonraki yolculuklarında onları desteklemenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sanatçılar desteklenirse sanat gelişir, toplum gelişir… Bu vesileyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden mezun olan genç sanatçıları gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi de konuşmasında “Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri için burada olmak çok mutluluk verici. Sanatın değerinin bilindiğini, ödüllendirildiğini görmekten daha mutluluk verici ne olabilir ki? Rahmetli Sakıp Sabancı hepimizin gönlünde yer etmiş biridir. Bu hayatta neye yatırım yapacağını çok iyi fark etmiştir. Her zaman kalıcı olan sanatı desteklemiştir. Kendisine sonsuz müteşekkiriz. Okulumuzun 140 yıllık bir tarihi bulunuyor, Cumhuriyetimizin 100 yıllık tarihi içinde bütün sanatçı kadrolarını yetiştiren okulun temsilcisiyiz. Merhum Sakıp Sabancı’nın ‘Bu okuldan çıkacak sanatçı, Türkiye’nin sanatında önemli rol oynayacaktır. Onun rolünü şimdiden açmak gerekir’ demesiyle tam 29 yıl önce başlattığı bu ödüller bugüne kadar onlarca öğrencimizin, sanatçının yolunu açtı. Geçmiş yıllarda resim bölümünü birincilikle tamamlayan mezun bir sanatçımızın kendi atölyesini açtığını öğrendim. Aldığı bu ödülün atölyenin açılmasında büyük katkısı olmuştur. Artık yeni öğrencilerimizin yolları açılacak. Bunun için de Sabancı Vakfı’na ve tüm emek verenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
29 yılda 260 genç sanatçı ödüllendirildi
1994 yılında kendi adını taşıyan Sanat Ödülleri’ni başlatan Sakıp Sabancı, tüm hayır işleri ile ödül programlarının devamını sağlamak için Sabancı Vakfı bünyesinde Sakıp Sabancı Fonu’nu oluşturdu. Sabancı Vakfı tarafından devam ettirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri ile 29 yılda 260 genç sanatçı toplam 6.945 Cumhuriyet Altını ile ödüllendirildi.
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