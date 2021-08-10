Sakıp Sabancı Müzesi tiyatro, sinema, müzik ve diğer etkinliklerle 12 Ağustos'tan 10 Eylül'e kadar sanatseverlerin hizmetinde olacak
Sakıp Sabancı Müzesi, yaz boyunca açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin ilki Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından düzenlenen Bachçede Yaz Festivali, 'Neşeye Davet' temasıyla 12 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Eylül'e kadar devam edecek.
Festivalde Jiri Barta, Terezie Fialova, Today's Quintet, Bilal Karaman, Ergün Şenlendirici, Ahmet Özden, Hacı Rüstem Çembeli, Peter Sarik Trio ve piyanist Can Çakmur gibi isimler sahne alacak. Sakıp Sabancı Müzesi'nin Sabancı Vakfının katkılarıyla başlattığı ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müzede Sahne etkinliği beşinci yılında 'Şimdi ve Buradayız Aşkım!' temasıyla düzenlenecek.
17 - 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Müzede Sahne'nin programında şu oyunlar yer alacak;
* Sesin Resmi
* Eylül
* Ben, Sevgili Milena
* Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince, Ama Şimdi İyi
* Kreutzer Sonat
* Shakespeare'le Aşk ve Müzik
* Kadın Dilinden Masallar
* Rahvan Giden Atlılar
Sakıp Sabancı Müzesi'nin 2017 yılında açık hava sineması geleneğini yaşatmak amacıyla boğaz manzaralı terasında başlattığı 'Müzede Suare', bu yıl 14 -19 Eylül arasında düzenlenecek.
Türk sinemasında İstanbul'un temsiliyetini simgeleyen filmlerden oluşan ve Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinema Evi iş birliğiyle hazırlanan programda şu filmlerin gösterimi yapılacak.
* Susuz Yaz
* Ah Güzel İstanbul
* Üç Arkadaş
* Köprüdekiler
* Anlat İstanbul
* İstanbul Hafızası: Köprüyü Geçmek
* Hayat Var
* Sevmek Zamanı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 49'uncu İstanbul Müzik Festivali'nde 25 Ağustos'ta BİFO Özel: Borusan Quartet ve Paul Meyer konseri ve 22 Eylül'de İstanbul Fringe Festivali'nin "m.u.t.a.n.t.e" isimli gösterisi Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Sakıp Sabancı Müzesi ayrıca Öğrenme Programları kapsamında 13, 17 ve 27 Ağustos tarihlerinde 18 - 36 ay aralığındaki bebek ve küçük çocuklar ile ailelerine yönelik düzenlenen 'Pusetli Aileler' programına ev sahipliği yapmaya devam edecek.
Program, örnek eserlerden hareketle çocukların duyularını harekete geçirmeyi, oyun ve egzersizler yoluyla onların fiziksel, duygusal, bilişsel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Yetişkinlere yönelik öğrenme programları kapsamında ise 18 ve 25 Ağustos'ta Sakıp Sabancı Müzesi'nin bahçesinde resim atölyesi düzenlenecek.
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