20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aşrı iş gerginliği, günlük hayatın stres içerisinde geçmesi, bazı sorunların yüklediği sinirlilik ve daha birçok psklolojik tepkiler akşam olunca insanı oldukça rahatsız eder. Bu durumda sakinleşmek ve huzur bulmak isteği oluşur. Bunun için bazen müzik dinlemek, bazen sevilen bir hobinin yapılması, bazen gezmek, bazen bir kitap okumak gibi rahatlatıcı ve sakinleştirici yollar denenebilir. Ayrıca bazı bitki çayları da sakinleştirici özellik sağlaması açısından tercih edilebilir. Ancak belli bir hastalık durumu var ise; sıkıntı yaratmaması açısından hekime danışmak yerinde bir davranış olacaktır.
Melisa Çayı
Melisa çayı iyi bir sakinleştirici çaydır. Ayrıca depresyon ve kaygılı durumlarda oldukça fayda sağlar. Gün içerisinde 2 bardak tüketilmesi sakinleşmeye etkili olacaktır. Bir demliğin içerisinde 15 dakika boyunca demlemek yeterlidir. İçerisine bal koyarak tüketilmektedir.
Papatya Çayı
Papatya çayı özellikle kas spazmı gidermede ve antibakteriyel özellikleri ile fayda sağlar. Özellikle sakinleştirici özelliği nedeni ile bebeklerde bile kullanılmaktadır. Bunun yanında mantar tedavisinde ve stresi azaltma da faydalıdır. Kurutulmuş papatyanın kaynamış suya atılması ile biraz demlenmesi ile tüketilebilir. Uyku yapması nedeni ile yatmadan önce içilmesi tercih edilebilir.
Çarkıfelek Çayı
Çarkıfelek çayı; stres giderici, sakinleştirici ve kaygıdan uzaklaştırıcı etkiye sahip bir çaydır. Günde 2 fincan tüketilebilir. Kaynar suda 10 dakika demlenmesi uygundur.
Kediotu Kökü Çayı
Etkili bir sakinleştirici özelliğe sahip bir bitkidir. Stres ve kaygı halini azaltan sakinleştirici etkisi ile fayda sağlar. Kaynar suda 10 dakika demlenerek tüketilir. Ankisiyete ilaçları ile aynı etkiyi yaratan bir bitki olması önemlidir. Hızlı bir etki sağlayarak sinirleri yatıştırır.
Sarı Kantaron Çayı
Stres azaltan etkiye sahip sarı kantaron çayı 10 dakika sıcak suda demlenerek içilmesi halinde orta derecedeki depresyona dahi fayda sağlamaktadır.
Bitki çayları herhangi bir ilaç kullanan kişilerde etkileşime neden olarak yan etki oluşmasını sağlayabilmektedir. O nedenle bir hekim önerisi gereklidir. Kullanmadan önce mutlaka bu önemli noktayı değerlendirmek şarttır.
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