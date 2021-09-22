Sakın yemeyin! Renk değiştiriyor, taklit ediyor

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, AA muhabirine, özellikle sonbaharda yağmurların artışıyla doğada kendini gösteren mantar türlerinin bilinmeden bilinçsizce toplanmasıyla ölümcül zehirlenmeler yaşandığına dikkati çekti.
Halk arasında kulaktan duyma mantar toplama yöntemlerinin çok tehlikeli olduğunu, vatandaşların canlarını riske atmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, "Doğada mantar toplarken çok dikkat edilmesi gereken durumlar var. Zehirli ve zehirsiz mantarın arasındaki farkları anlamak için türleri iyi bilmek gerekiyor." dedi.
"ÇOK ZEHİRLİ BİR MANTAR"
GETAT laboratuvarında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden mantarları incelediklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:"Bazı vatandaşlarımız topraktan doğan mantarı toplamayı seviyor. Ben de çok seviyorum, güzel hobi ama mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok ciddi durumlar var. Türkçedeki ismiyle köygöçüren mantarı var, çok zehirli bir mantar. Bir mahalle veya toplumu komple zehirleyebiliyor. Zehirli mantarı, zehirsiz mantardan ayırmak çok mümkün değil. Halk arasında bazı tespit yöntemleri var fakat bunlar uygun yöntemler değil. Bu nedenle aslında mantar türünü tanımak daha önemli. 10 kadar zehirli mantar türü var, bu türü tanımak için araştırmak gerekiyor."
"TAKLİTÇİ BİR ÖZELLİĞİ VAR"
Kaya, köygöçürenin (amanita phalloides) zehirli mantarlar arasında en tehlikeli tür olduğuna işaret ederek, Türkiye'de çok yaygın yetiştiğini, özellikle sonbaharda sıcaklıklara bağlı olarak aralık ayında da kendini gösterebildiğini aktardı.Köygöçürenin geniş yapraklı meşe ve kayın gibi ormanlarda daha sık görüldüğü bilgisini paylaşan Kaya, "Bu mantarın çok zehirli olmasının nedenlerinden bazıları, çok yetişmesi ve taklitçi bir özelliği olması. Yeşil, kahverengi ve beyaz tonlar alabiliyor. O yüzden dönem dönem farklı renklerde görebiliyoruz bu mantarı. Mantar toplayan insanlar da özellikle beyaz mantarları alıyor. Taklit ettiği için tehlikeli. Bu nedenle mantar toplayan vatandaşlarımızın bu mantarı çok iyi tanıması lazım." şeklinde konuştu.
Kaya, mantar türlerini bilmeyenlerin doğada mantar toplamaması uyarısında bulunarak şunları kaydetti: "Özellikle eylül ve kasım aylarında mantar türlerini bilmeyenlerin doğadan mantar toplamaktan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Kültür mantarlarında zehirlenme olmaz, belki gıda alerjisi olabilir, o da zehirlenme değildir. Doğadan mantar toplayan vatandaşlarımızı bildikleri türden başkasını toplamamaları konusunda uyarıyorum."
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