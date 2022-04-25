Antalya'daki İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen yeşil-siyahlı ekip, taraftarlarca oluşturulan konvoy eşliğinde takım otobüsüyle Sakarya'ya geldi.

Kent girişinde futbolcuları ve teknik heyeti tezahüratlarla karşılayan taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Sakaryaspor kafilesi, daha sonra Rüstemler Tesisleri'ne hareket etti.

Çark Caddesi'nde toplanan kalabalık bir taraftar grubu da yürüyüş gerçekleştirerek takımlarının şampiyonluğunu tezahüratlarla kutladı.

TEBRİK MESAJLARI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeye hak kazanan Sakaryaspor'u tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da bir klip paylaşarak yeşil-siyahlı ekibin şampiyonluğunu kutladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'u kutladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Yıllardır özlemini çektiğimiz şampiyonluk bu sene geldi. Şehrimiz markası Sakaryaspor'umuza 1. Lig'de başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Recep Uncuoğlu da bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen "Anadolu Güneşi" Sakaryaspor'u kutladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de "Aşkımız Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Kulübümüzün idari ve teknik yönetimini, futbolcularını ve hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Şampiyon Sakaryaspor'umuza yeni sezonda başarılar diliyorum." açıklamasını paylaştı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakaryaspor'un bugün herkese büyük sevinç yaşattığını belirterek, kulübü tebrik etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da sezon boyunca muhteşem performans ortaya koyan ve Serik Belediyespor karşısında aldığı galibiyetle Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor, futbolcular ve teknik heyete tebriklerini iletti.

Göztepe, İçel İdmanyurdu ve Uşakspor kulüpleri de tebrik mesajları paylaştı.