42'nci dakikada Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Donkor, ceza sahası içerisi sağ çaprazında boşta olan Hakan Yavuz'u gördü. Bu oyuncun açtığı ortaya iyi yükselen Çağlayan Menderes, kafayla vurdu ve top ağlara gitti: 2-0.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 16'ncı dakikada Kassongo ve 42'nci dakikada Çağlayan Menderes kaydetti. Bu sonucun ardından Sakaryaspor ligde 17'nci galibiyetini alırken, Eyüpspor ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı.