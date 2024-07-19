Sakaryaspor'dan sol bek takviyesi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti.
Giriş: 19.07.2024 - 20:12 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:12
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Siyahlılar, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor'da forma giyen 20 yaşındaki Engin Can Aksoy'un kadroya dahil edildiği kaydedildi.
Futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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