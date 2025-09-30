Sakaryaspor'dan kural hatası!

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u konuk eden Sakaryaspor, maçta 7 yabancı oyuncu ile mücadele ederek kural hatası yaptı.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü'nün 82. dakikada yaptığı değişiklikler sonrası yeşil-siyahlılar 7 yabancı futbolcuyla maçı tamamladı.

Karşılaşmaya Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç ile başlayan Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti.

82'nci dakikada sahada 7 yabancı futbolcuya ulaşan Sakaryaspor mücadeleyi de bu sayı ile tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor.

HÜKMEN MAĞLUBİYET KARARI GELEBİLİR

Sivasspor da TFF'ye kural hatası başvurusunda bulundu. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olacak.