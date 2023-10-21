Sakaryaspor-Adanaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında ağırladığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti. Sakarya'ya üç puanı getiren golleri Kabongo Kasongo ve Murat Cem Akpınar kaydetti.
Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada Sakaryaspor’un savunma arkasına atılan topta kaleci Cihan’ı geçen Fernandes Da Silva’nın topu boş kaleye göndermesine Erdi Dikmen izin vermedi.
29. dakikada Sakaryaspor’un geliştirdiği atakta Sinan Kurt’un ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Sinan Kurt’un ceza yayından yaptığı vuruş kalenin üzerinden dışarıya gitti.
60. dakikada sağ taraftan Oğuz Yıldırım’ın ceza sahasına yaptığı ortada Kabongo Kasongo, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
90+2. dakikada karşı karşıya kaldığı kaleciyi geçen Kasongo'nun boş kaleye göndermesine Adanspor savunması izin vermedi.
90+3. dakikada savunma arkasında topla buluşan Murat Cem Akpınar, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 2-0