Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Enes Kanpara, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Serkan Odabaşoğlu (Savaş Yılmaz dk. 73 ), Oğuz Kocabal, Ali Özgün (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 81 ), İrfan Akgün (Ömer Bozan dk. 81 ), Onur Ramazan Toprak (Murat Kaan Çalık dk. 86 ?), Ozan Sol (Hurşit Taşçı dk. 73 ), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Erkul Küçük, Melih Şencan, Oğuzhan Yıldırım, Uğur Can (Enes Bakal dk. 68 ), Özcan Aydın (Furkan Şimşek dk. 84 ?), İbrahim Ak, Yılmaz Ceylan (Mücahit Aslan dk. 68 ), Yasin Abdioğlu (Serkan Ömüray Gölükcü dk. 84 ?), Mustafa Şengül, Ali Akkuş (Osman Hanoğlu dk. 68 )

Goller: Ali Özgün (dk. 28), İrfan Akgün (dk. 45), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 84) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: İbrahim Ak, Oğuzhan Yıldırım, Serkan Ömüray Gölükcü (Somaspor), İrfan Akgün, Onur Ramazan Toprak, Oğuz Kocabal, Savaş Yılmaz (Sakaryaspor)