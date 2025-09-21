Sakaryaspor: 2 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, evinde Amed SK'yı 2-1 mağlup etti. Gael Kakuta'nın golleriyle 1-0'dan geri dönerek galibiyete ulaşan Sakaryaspor, puanını 8'e yükseltti. Amed SK ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sakaryaspor oldu.
Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 43 ve 66'da (p) Gael Kakuta atarken, konuk ekibin tek golünü ise 26. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 8'e yükseltirken, Amed SK ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'a konuk olacak. Amed SK, Sarıyer'i ağırlayacak.