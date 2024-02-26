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        Haberler Yaşam Sakarya'nın 'Abhaz acıkası'na coğrafi işaret

        Sakarya'nın 'Abhaz acıkası'na coğrafi işaret

        Sakarya'nın Abhaz acıkası, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescili aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:53
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        Sakarya'nın 'Abhaz acıkası'na coğrafi işaret
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        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, göçlerle kurulmuş, 70'ten fazla milletin kültürel zenginlikleri ve bereketiyle şekillenmiş, her milletin ürünlerini barındıran güçlü yerel mirasa sahip kentin, yeni bir coğrafi işaret daha aldığını belirtti.

        Şehrin geçmişinden gelen kültürünü geleceğe taşımak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlatan Altuğ, Sakarya'nın en çok coğrafi işaret başvurusu yapan ve alan kurumlarından biri olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Altuğ, "Adapazarı Dartılı Keşkek, Adapazarı Islama Köftesi, Adapazarı Kabak Tatlısı, Pamukova Ceviz Ezmesi, Pamukova Kavunu, Sakarya Abhaz (Abaza) Peyniri, Sakarya Kazımpaşa Köftesi, Taraklı Enginarı, Taraklı Uğut Tatlısı, Taraklı Şimşir Kaşık, Taraklı Şimşir Tarak ve Üre Tatlısı'nın ardından 13'üncü olarak da Abhaz Acıkası'nın coğrafi işaret tescilini aldık. Sakarya'nın bu kültür mirasını da tescillemiş olduk" ifadesini kullandı.

        Ana malzemesi kapya biber ve baharat olan Abhaz acıkasının genelde kahvaltılarda tüketildiğini aktaran Altuğ, SATSO'nun, coğrafi işaret tescili başvurularıyla şehrin yerel ürünlerine sahip çıkmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        #Abhaz Acıkası
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