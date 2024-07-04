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        Haberler Gündem Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde TIR'ların ve otomobillerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 22:23
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR, 1 panelvan, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil TIR'ın altına girerken, diğeri ise iki TIR'ın arasında sıkıştı. Başka bir TIR ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

        Kazada, TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü Mehmet Burak araçta sıkıştı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Burak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Diğer araçlarda bulunan 6 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle her iki yönde yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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