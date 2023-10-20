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        Haberler Gündem Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da trafik kazasında baba ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 02:35 Güncelleme: 20.10.2023 - 02:35
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        Sakarya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Recep U'nun kullandığı kamyonet ile İlker Akyol (28) idaresindeki otomobil, Taraklı-Göynük yolu Ekinciler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile babası İsmail (63), annesi Zeynep, kardeşi İlke Akyol ve diğer aracın sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İlker Akyol ve babası İsmail Akyol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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