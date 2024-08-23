Sakarya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Giriş: 23.08.2024 - 18:24 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:24
Taşlıgeçit Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, tarım aracında bulunan Çiçek T'nin (50) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ