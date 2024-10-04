Sakarya'da polise mukavemet gösteren 4 zanlıya gözaltı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde zabıtayla çarşıda uygulama yapan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D'nin kullandığı elektrikli bisikleti durdurdu.

Kontrollerde, aracın tescilsiz olduğu anlaşılınca bölgeye çekici çağrıldı. Aracının Yediemin Otoparkı'na çekileceğini öğrenen kişi, elektrikli bisikletiyle bölgeden ayrılmak istedi. Ekiplerce engellenince polislere mukavemet gösteren Ö.D'ye yanındaki E.C, Ü.D. ve A.D. de destek verdi.

AA'nın haberine göre; şüpheliler ile polis arasında arbede çıkması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polislere mukavemet gösteren 4 şüpheli daha sonra gözaltına alındı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.