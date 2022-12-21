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Sakarya'da iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda iki TIR'ın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Giriş: 21.12.2022 - 03:44 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da iki TIR çarpıştı: 1 ölü
AA

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA'nın haberine göre; otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Berkan Berber (32) idaresindeki kar tuzu yüklü TIR, aynı yönde seyreden A.K. yönetimindeki TIR'a çarptı.

Kontrolden çıkan Berber'in kullandığı TIR'ın dorsesi devrilerek karşı şeride geçti, sürücü ise İstanbul yönünde kalan kupada sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, itfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan Berber'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Trafik akışının otoyolun iki tarafında kontrollü verilmesi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, aracı kaldırma ve yola saçılan tuzları temizleme çalışması başlattı.

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