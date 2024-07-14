Sakarya'da denize giriş yasağı

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Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

Kentte yaz başından bu yana boğulma vakalarını önlemek için birçok kez denize girişler için yasak kararı alındı.