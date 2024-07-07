Sakarya'da denize giriş yasağı
Sakarya sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Giriş: 07.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:02
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
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