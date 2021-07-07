Sakarya'da bir kişi sele kapıldı!

Dedeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi taştı. Evinin önünde taşkın nedeniyle yıkılan elektrik direğiyle uğraşan Sami Ö. (78), bu sırada sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Sakarya AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Bu arada, 7 köye ulaşımın sağlandığı Beldibi Mahallesi'ndeki köprü, selde ayaklarının zarar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan Akyazı ilçesi Dokurcun Beyciler Mahallesi'nde selde mahsur kalan 100 yaşındaki Ayşe Kılıç isimli vatandaş, iş makineleriyle kurtarıldı. Kurtarılma çalışmalarına yardım eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise yaşlı kadını kucağında taşıdı.