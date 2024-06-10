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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da akılalmaz olay! Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sakarya'da akılalmaz olay! Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!

        Sakarya'da, 31 yaşındaki Ruhi D., kiraz toplarken ağaçtan düştü. Ruhi D., hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alan ve fenalaşan 27 yaşındaki eşi Şirin D., hastanede hayatını kaybetti. Genç kadın gözyaşları içinde uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 10.06.2024 - 09:26
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        Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, şoke eden bir olay yaşandı. Eşinin ağaçtan düşerek yaralandığı haberini alınca fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        KOCASI KİRAZ AĞACINDAN DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde kiraz toplayan Ruhi D. (31), dengesini kaybederek ağaçtan düştü.

        HABERİ ALAN EŞİ FENALAŞTI

        Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan eşi Şirin D. (27) fenalaştı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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        #sakarya
        #Son dakika haberler
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