Sakarya'da akılalmaz olay! Ruhi ağaçtan düştü! Şirin öldü!
Sakarya'da, 31 yaşındaki Ruhi D., kiraz toplarken ağaçtan düştü. Ruhi D., hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alan ve fenalaşan 27 yaşındaki eşi Şirin D., hastanede hayatını kaybetti. Genç kadın gözyaşları içinde uğurlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, şoke eden bir olay yaşandı. Eşinin ağaçtan düşerek yaralandığı haberini alınca fenalaşan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KOCASI KİRAZ AĞACINDAN DÜŞTÜ
AA'da yer alan habere göre Dokurcun Mahallesi'nde fındık bahçesinde kiraz toplayan Ruhi D. (31), dengesini kaybederek ağaçtan düştü.
HABERİ ALAN EŞİ FENALAŞTI
Yaralanan Ruhi D, kendi imkanlarıyla Akyazı Devlet Hastanesi'ne giderken, olayı haber alan eşi Şirin D. (27) fenalaştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastane morgundan alınan Şirin D'nin cenazesi, Çaylar Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.