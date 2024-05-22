Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Modern Sanayi Bölgesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, yakıt boşaltımı yapan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö. (27) alevlerin arasında kalarak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İstasyon çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.