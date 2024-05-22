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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da akaryakıtı boşaltıyordu! Alevler yükseldi!

        Akaryakıtı boşaltıyordu! Alevler yükseldi!

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, bir akaryakıt tankerinden yakıt boşaltımı sırasında çıkan yangında 43 yaşındaki Erdal Aktaş hayatını kaybetti. Aktaş'ın yanında bulunan 27 yaşındaki A.Ö. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.05.2024 - 10:58
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        Akaryakıtı boşaltıyordu! Alevler yükseldi!
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        Sakarya'da olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Modern Sanayi Bölgesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

        TANKERDEN AKARYAKIT BOŞALTIYORLARDI

        DHA'da yer alan habere göre tankerden akaryakıt istasyonunun deposuna yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı.

        İKİ KİŞİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, yakıt boşaltımı yapan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö. (27) alevlerin arasında kalarak yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İstasyon çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Aktaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, A.Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #sakarya
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