Sakarya'da aile katliamı!
Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da iki kardeş ortak araba almıştı. Dün akşam aralarında çıkan tartışma aile katliamına neden oldu. Genç adam, annesini ve babasını öldüren abisini bıçaklayarak öldürdü.
Giriş: 10.04.2024 - 22:18 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:23
Olay, Sakarya'da meydana geldi.
Sakarya'da iki kardeş ortak araba almıştı.
Dün akşam aralarında çıkan tartışma aile katliamına neden oldu.
Genç adam, annesini ve babasını öldüren abisini bıçaklayarak öldürdü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ