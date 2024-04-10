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        Haberler Gündem Sakarya'da aile katliamı! - Güncel haberler

        Sakarya'da aile katliamı!

        Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da iki kardeş ortak araba almıştı. Dün akşam aralarında çıkan tartışma aile katliamına neden oldu. Genç adam, annesini ve babasını öldüren abisini bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 22:18 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:23
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        Sakarya'da aile katliamı!
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        Olay, Sakarya'da meydana geldi.

        Sakarya'da iki kardeş ortak araba almıştı.

        Dün akşam aralarında çıkan tartışma aile katliamına neden oldu.

        Genç adam, annesini ve babasını öldüren abisini bıçaklayarak öldürdü.

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