Alınan bilgiye göre motosikletli bir şüpheli, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine adreslere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Medeniyet Bulvarı'nda saldırı düzenlenen marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırıların şüphelisi D.G'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.