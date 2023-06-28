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Sakarya bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri takvimi ile 2023 Sakarya bayram namazı saati vakti açıklandı!

Sakarya bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam dünyası için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Sakarya bayram namazı saatini haberimizde derledik. İşte Diyanet ile Sakarya bayram namazı vakti...

Giriş: 28.06.2023 - 00:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı için hazırlıklar sürüyor. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayramın birinci günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sakarya ilinde ikamet edenler 28 Haziran Çarşamba günü sabah saatlerinde kılınacak olan bayram namazı saatlerini mercek altına aldı. Peki, "Sakarya bayram namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 28 Haziran Sakarya bayram namazı saati...

  • SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Sakarya ilinde Kurban Bayramı namazının saat 06.05'te kılınacağını duyurdu.

     

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    1. Rekat Kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

     

    2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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