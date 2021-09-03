“Şakalı Akustik” bomontiada'da

Yapı Kredi bomontiada’nın düzenlediği “World Akustik” konser serisi kapsamında, aynı işi yapan ve ortak tutkulara sahip iki eski arkadaş; “Kargo” ve “Mor ve Ötesi” gruplarıyla ülkemizdeki rock müzik sahnesine yön veren Koray Candemir ile Harun Tekin “Şakalı Akustik” gösterisi ile aynı sahnede buluşuyor.

9 Eylül Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayacak “Şakalı Akustik”te Koray Candemir ve Harun Tekin en hakiki halleriyle seyircilerin yanında oturacak, sevdikleri şarkıları çalacak, birbirlerinin şarkılarını seslendirecek ve şarkı aralarında uzun uzun sohbet edecek.

Bu sene 30. yılını kutlayan Yapı Kredi World’ün sponsorluğunda düzenlenen “World Akustik” konser serisi, Kasım ayına kadar her Perşembe ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.