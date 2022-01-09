Şakalaşma saldırıya dönüştü! 10 kişi bir genci bıçaklayıp darp etti

Şakalaşma saldırıya döndü! 10 kişi bir genci bıçaklayıp darp etti

Haber Merkezi

İstanbul Bahçelievler'de bir arkadaşıyla şakalaşan 17 yaşındaki Turgut Ateş, akşam bıçaklı saldırıya uğrarken 10 kişi tarafından darp edildi. Bacağından yaralanan Ateş hastaneye kaldırılırken, tedavisi dürüyor. O anlar güvenlik kamealarına yansıdı.

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, Bahçelievlerde bir arkadaşıyla şakalaşan Turgut Ateş, arkadaşının "Arkadaşımı göndereceğim, seni dövecek" tehdidini ciddiye almadı. Akşam eve döndüğü sırada önünü kesen 10 kişi Ateş'e saldırdı. Bacağından bıçaklanan Ateş, o sırada sokaktan geçen bir motokuryenin yardımıyla bakkala sığındı. Ancak saldırganlar Ateş'i burada da darp etti.

Anne Nigar Ateş, "2 kişilermiş, 'Ne söyleyeceksen burada söyle' demiş. Çocuğu sert bir şekilde kolundan tutup sürüklemeye çalışırken sert bir şekilde vurmu. 'Birden üzerime çullandılar' diyor. Hepsi küçük küçük 17-18 yaşında çocuklar toplanmışlar" şeklinde konuştu.

Saldırı sonrası yaşananları anlatan Turgut Ateş ise, "Kendimi yere atış sadece kafamı sakladım. 10 kişiden fazla vardı" diye konuştu.

MOTOKURYE KURTARMAYA ÇALIŞTI

Saldırı sırasında yoldan geçen bir motokurye yardıma yetişti. Turgut Ateş'i korumak için bir bakkala sokan kurye saldırganları durduramadı. Kapıyı kırıp içeriye giren saldırganlar tezgahın arkasına saklanan yaralı genci tekmeleyip yumrukladı.

BAYILDI, HASTANEYE KALDIRILDI

Hızla kan kaybeden Turgut Ateş bir süre sonra bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ateş hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin olmadığı ancak sakat kalma riskinin olduğu öğrenildi. Anne Ateş, "Ameliyat bir hayli riskliydi, atardamarda yırtılma vardı kan birikmiş" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, DİĞERLERİ ARANIYOR

Saldırının ardından hemen harekete geçen emniyet ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.