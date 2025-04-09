Saint-Maximin: Mourinho fikirlerimi aydınlattı

"TALISCA ÇOK ÇALIŞIYOR"

“Kendisi harika biri. Çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Bizlere yardımcı olmak için elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Yeni bir kulübe gittiğiniz zaman süreç zor geçebilir ve adaptasyon süreciniz olur. Ama bu maç özelinde konuşacak olursak onun için çok mutlu oldum.

Böylesine önemli bir maçta bu tarz goller atması ki bahsettiğiniz gol harikaydı… Bu golü hak etti. Çok fazla çalışıyor. Umuyorum ki attığı bu gol ona daha fazla özgüven vermiş olur.