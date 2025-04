Saint-Maximin: Mourinho fikirlerimi aydınlattı

"HER ZAMAN DÜRÜST KONUŞAN BİRİYİM"

“Ben her zaman dürüst konuşan bir insanım. Futbolda da her zaman bunu ortaya koymaya çalışıyorum. Aslında insanlar futbolun içinde her zaman düşündükleri şeyleri söyleyemezler, farkı şeyler anlatabilirler. Fakat burada benim bakış açım sevdiğim şeyi yapmaktan ve dürüst olmaktan yanayım.