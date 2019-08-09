Sahur vakti saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İftar vakti ne zaman? soruları 10 Ağustos imsakiyesini merak eden vatandaşlar tarafından soruluyor. Tüm İslam dünyası 2019 Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşılamaya hazırlanırken, yarın Kurban Bayramı arefesinde oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar da sahur ve iftar vaktini araştırıyor. İşte detaylar.

SAHUR SAAT KAÇTA? 10 AĞUSTOS İMSAKİYESİ

Sahur vakti yarın yani Kurban Bayramı arefesinde tutulacak oruç için merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiyeye göre, imsak vakti İstanbul'da saat 04.21'de, Ankara'da 04.11'de, İzmir'de 04.40'ta, Adana'da 04.13'te, Trabzon'da 03.39'da, Bursa'da 04.25'te.

İFTAR VAKTİ KAÇTA? AKŞAM EZANI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı ezan saatleri takvimine göre 10 Ağustos'ta akşam ezanı İstanbul'da 20.18'de, Ankara'da 20.00'de, İzmir'de 20.20'de, Adana'da 19.45'te, Trabzon'da 19.35'te, Bursa'da 20.16'da okunacak.

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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.),yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).