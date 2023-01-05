Sahtekarların yeni yöntemi uydu fotoğrafları!

'da, e-Ticaret sitesinde 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyip, uydu fotoğraflarına inanarak kapora verdikten sonra 3 bin TL'si dolandırılan Yılmaz Çan (43), "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil" dedi.

DHA'nın haberine göre, inşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi.