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2021 yılında vizyona giren Sahtekar İkili filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Kristen Bell, Kirby ve Paul Walter Hauser üstlendiği Queenpins filmi Aron Gaudet, Gita Pullapilly tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Sahtekar İkili oyuncuları kimler? Queenpins filmi konusu nedir, ne zaman vizyona girdi?" İşte Sahtekar İkili filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

SAHTEKAR İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sahtekar İkili; milyon dolarlık kupon dolandırıcılığı yapan iki kadının hikayesini konu ediyor. Hüsrana uğramış bir ev kadını olan Connie ile en yakın arkadaşı Jojo, süresi dolmuş bir mısır gevreğini, yazdıkları bir mektupla birlikte holdinge geri gönderirler. Bu durum üzerine iki arkadaş, düzinelerce bedava kutu ile bir özür notu alır. Yaşadıklarından ilham alan Connie ve Jojo, mega şirketleri dolandırabilecekleri yasadışı bir plan hazırlar.

SAHTEKAR İKİLİ OYUNCULARI KİM?

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Kristen Bell - Connie Janikowski

Paul Walter Hauser - Ken Miller

Bebe Rexha - Tempe Tina

Eduardo Franco - Greg

Kirby Howell-Baptiste - Jojo Johnson

Vince Vaughn - Simon Kilmurry

Joel McHale - Rick Kaminski

Ross Kimball - SWAT Ajanı

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