Sahte zeytinyağı satarken yakalandı

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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez İstasyon Mahallesi'nde Salim K. adlı kişinin ticari aracının arkasında açıkta zeytinyağı ve bal satışı yaptığı ihbarı aldı.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin 5 litresini 800 liraya sattığı sahte ve merdiven altı üretim olduğu belirtilen zeytinyağı ve ballara el koydu.

İHA'nın haberine göre sahte ürün sattığı iddia edilen kişiye Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanırken, numune alınıp analize gönderilen zeytinyağı ve ballar imha edildi.

Ekipler, vatandaşları sokak aralarında açıktan satışı yapılan ürünlerden almaması yönünde uyarılarda bulundu.