Şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un ifadesinde birlikte çalıştığı seyahat acentelerinin isimlerini verdiği, o iş yerlerinde incelemelerde bulunulduğu anlatıldı. Tawoz'un, örgüt lideri Nugzar Merkuladze ile tanıştıktan sonra birlikte Covid-19 testi yaptıklarını, bu işler karşılığında aylık 3 bin 500 lira aldığını, sonrasında ise bu ücretin kişi başı 30, 40, 50 TL'ye çıktığını, yaklaşık iki ay boyunca yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklular adına Covid-19 testi numunesi aldığını, şüpheli Merkuladze'nin ise test sonuçlarını otobüs şoförlerine Whatsapp'tan attığı ve bu şekilde yurt dışına çıkmak isteyen kişilere test sonucu verdiklerini söylediği belirtildi. Tawoz'un ifadesinde, şüpheli Erdinç Filizoğlu'nun bir site yaptığını, bu site üzerinden Covid-19 test sonucu çıkarıldığını, siteye girildiğinde isim, soy isim, pasaport numarası, doğum tarihi ve sonuç tarihi kısımları doldurulduğunda test sonucu alındığını söylediği de iddianamede yer aldı.
"KİMSEYE BELGE YAPMADIM"
Çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli Nugzar Merkuladze ise ifadesinde muhabirlik yaptığını ve sosyal medyada tanınan biri olduğu için Gürcistan'dan kendilerine yardımcı olması için sürekli aradıklarını ileri sürerek "Ben de kendilerine eğer Türkiye'ye gelmek isterlerse PCR testi yapmaları gerektiğini ve bu testi de Gürcistan'da bir hastane ismi vererek kendilerini oraya yönlendirdim. Fakat benim ile irtibata geçen kişilerden sadece 3 kişi test yaptırmadan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Gürcistan'da bulunan bir şahıs ile konuştum ve bana PCR testi yapmak için bir site kurdu. Bu sitenin ismi www.dehalaboratuvar.com' du. Bu site kurulduktan sonra yaklaşık 60-65 kişi ile görüştüm ve Gürcistan'da bu şahıslara bu sistem üzerinden belge verildi. Bu kişilerden sonra internet sitesi kapandı. Kapandıktan sonra ben Suriye uyruklu Mohamad Baderuldın Tawoz ile tanıştım ve bu şahsın işsiz olduğunu görünce kendisine bu şekilde öneride bulundum fakat ben sitenin kapanmasından dolayı kimseyle görüşmedim ve kimseye belge yapmadım" dedi.
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