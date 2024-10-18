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        Haberler Gündem Güvenlik Sahte otomobil ilanıyla 5 milyon liralık vurgun: 3 gözaltı

        Sahte otomobil ilanıyla 5 milyon liralık vurgun: 3 gözaltı

        Çorum merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kopyalama yöntemiyle yayınladıkları sahte ilanlarla 405 dolandırıcılık olayından 5 milyon lira kazanç elde ettiği belirlenen 3 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 02:05 Güncelleme: 18.10.2024 - 03:10
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        Sahte otomobil ilanıyla 5 milyon liralık vurgun: 3 gözaltı
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kapora dolandırıcılığı ihbarları üzerine harekete geçti.

        Üç ay süren çalışma kapsamında, ilan sitelerindeki otomobil ilanlarını kopyalayıp daha düşük fiyatlarla sahte satış ilanı yayınladıkları, araçlara talip olan kişilerden banka hesabına "kapora" adı altında farklı miktarlarda para alarak izlerini kaybettirdikleri belirlenen 3 kişinin kimliği tespit edildi.

        AA'nın haberine göre; 37 ilde 405 kişiyi "kapora dolandırıcılığı" yöntemiyle dolandırarak yaklaşık 5 milyon lira gelir elde ettiği tespit edilen zanlılardan 2'si İstanbul'da, 1'i de Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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