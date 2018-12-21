Antalya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanıp Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'nde elektrik mühendisi olarak işe başlayan İsmail Mehmet Aydın'ın diplomasının sahte olduğu 8 yıl sonra ortaya çıktı.

GERÇEK FAKSLA ORTAYA ÇIKTI

2010 yılında yapılan KPSS'yi kazanan İsmail Mehmet Aydın, ASAT'ta elektrik mühendisi olarak işe başladı. DHA'nın haberine göre, amirleri tarafından takdir edilen ve bağlı bulunduğu şube müdürlüğünce kademesi yükseltilen Aydın'ın, sahte diplomayla KPSS'ye girdiği, geçen aylarda çalıştığı kuruma gelen faksla ortaya çıktı. ASAT'ın konuyu yargıya taşımasının ardından İsmail Mehmet Aydın hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı gerekçesiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Aydın'ın işine de son verildi.



'MÜVEKKİLİMİN KURUMA VERDİĞİ EMEK YOK SAYILAMAZ'



Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık İsmail Mehmet Aydın ve avukatı katıldı. Duruşmada, İsmail Mehmet Aydın'a Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği tarafından verildiği iddia edilen 'mühendislik diploması'nın sahte olduğu açıklandı. Sanık avukatı, diplomanın bilgisayar ortamında hazırlandığını bunun da kuruma ibraz edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Kurum tarafından bu belgenin sahteliği denetlenmemiştir. Sanığın işe girmesinden 8 yıl sonra bir faksla sahteliği ortaya çıkmıştır. Bu belgenin iğfal kabiliyeti yoktur. Bu durumda sanığın eyleminin dolandırıcılık olarak değerlendirilmesi düşünülemez. Ayrıca sanık 8 yıl boyunca emeği karşılığında kurum tarafından takdir edilmiştir. Bu nedenle kurumun verdiği maaşların zarar olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Müvekkilimin kurumdan aldığı para karşılıksız yardım değil, hizmet karşılığında alınan bir ücrettir. Kuruma verilen emek yok sayılamaz."



'ORTAYA ÇIKACAK DİYE HEP SIKINTI ÇEKTİM'



Sanık İsmail Mehmet Aydın ise savunmasında bir hata yaptığını belirterek, "Keşke yapmasaydım. Pişmanım. Artık geriye çevireceğim bir şey değil. Üzgünüm, oldu bir kere. Çalıştığım süre içerisinde de her gün ortaya çıkacak diye, hep sıkıntı çektim" dedi. Mahkeme başkanı duruşmanın bitirileceğini söyleyerek, sanık Aydın'dan son sözünü sordu. Aydın, "Kurumda çalışırken hep takdir aldım. Şube müdürünce de yükseltildim. Görevlerimi layıkıyla yerine getirdim. Elimden geleni yaptım. Bir hata yaptım. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Mehmet Aydın'ı nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine kanaat getirerek, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığı 930 bin 500 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, paranın 1'er aylık aralıkla 24 taksitte ödenmesine karar vererek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi.