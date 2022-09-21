SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?
Sahte Kabadayı Filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi isimler yer alıyor.
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi
Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi
Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi
Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi
Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi
Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi
Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi
Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi
Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut
Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi
İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi
Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi
Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü
Yüksel Gözen - Gazinocu
İhsan Özenç - Garson
Zeki Sezer - Garson
Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Balıkçı - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı
Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar
Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık
Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım
Celal Yonat - Meyhaneci Arap
Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat
Natuk Baytan - Müdür
Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Toma Balcı - Baba Şükrü
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