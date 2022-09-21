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Sahte Kabadayı filmi nerede, ne zaman çekildi? Sahte Kabadayı oyuncuları kimler?

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal bu akşam bir kez daha sevenleriyle buluşuyor. 2000 yılında kaybettiğimiz usta sanatçıyı 1976 yılında çektiği Sahte Kabadayı filmi ile izleyeceğiz. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu ve senaristliğini Suavi Sualp'in üstlendiği film bu akşam 20:00'da Show TV ekranlarında olacak. Peki Sahte Kabadayı filmi nerede ve ne zaman çekildi ve oyuncuları kimler? İşte haberimizin ayrıntıları..

21.09.2022 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sahte kabadayı filmi bu akşam izleyicileriyle buluşuyor. Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Sahte Kabadayı, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. Sahte Kabadayı filmini izlemek isteyenler konusu ve oyuncularını araştırıyorlar. İşte Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığın Sahte Kabadayı filmi hakkında merak edilenler... 

  • SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

    Sahte Kabadayı Filmi oyuncuları arasında Kemal Sunal, Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi isimler yer alıyor.

    Kemal Sunal - Kemal

    Kazım Kartal - Muhtar

    Yavuz Selekman - Hamdi

    Mümtaz Ener - Avukat

    Hakkı Kıvanç - Hayri

    İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

    Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

    Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

    Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi

    Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi

    Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi

    Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi

    Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi

    Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi

    Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi

    Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi

    Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut

    Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi

    İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi

    Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi

    Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü

    Yüksel Gözen - Gazinocu

    İhsan Özenç - Garson

    Zeki Sezer - Garson

    Yusuf Sezer - Hapishane Dayısı Sadi

    Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun

    Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam

    Cevdet Balıkçı - Kiralık katil

    Yusuf Çetin - Kiralık katil

    Baki Tamer - Komiser Yılmaz

    Yaşar Şener - Bombacı

    Suna Selen - Şarkıcı

    Cengiz Öktem - Pişmaniye Satıcısı Yaşar

    Kenan Karagöz - Pişmaniyeci Sadık

    Mehmet Ali Güngör - Susta Kâzım

    Celal Yonat - Meyhaneci Arap

    Memduh Ünsal - Gelinin terkettiği Damat

    Natuk Baytan - Müdür

    Abdi Algül - Baba'nın mallarını çalıp hayatıyla ödeyen

    Ekrem Gökkaya - Kiralık katil

    Toma Balcı - Baba Şükrü

     

  • SAHTE KABADAYI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Sahte Kabadayı filminin çekimleri İstanbul'da ve İzmit'te gerçekleştirilmiştir. Film çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılmıştır.

  • SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Kemal,İzmit' babasından habersiz pişmaniye satmaktadır.Saf ve gözü fazla gözü açık olmayan Kemal aynı zamanda herkese kafa tutmaktadır.Babasının Muhtar tarafından öldürülmesi üzere babasının mirası bölünür.Babanın sağ kolu olan Avukat Kemal'e ulaşarak durumu anlatır ve onu İstanbul'a çağırır.Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanlarını ziyaret eder ve nam salmaya başlar.Muhtar her seferinde Kemal'i tuzağa düşürmek ister.Planlar kurar mam Kemal her seferinde şapşallığı yüzünden her sefer planlarından kurtulmayı başarır ve en sonunda babasının intikamı alır.

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