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Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte verilen ceza!

İstanbul Bahçelievler'de, arkadaşının getirdiği sahte içkiyi içtikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden 37 yaşındaki Sevim Şenkaya'nın ölümüyle ilgili davada, içkiyi satan Ercan Padak 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırtıldı

Giriş: 07.04.2023 - 14:27 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte sahte içkiden ölüme verilen ceza - Haberler
Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte verilen ceza!
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DHA

İstanbul'da yaşanan olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, maktul Sevim Şenkaya'nın (37) alkol zehirlenmesi nedeniyle 12 Ekim 2020'de vefat ettiği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre Salih Özgen'in bu alkolü Ercan Padak'tan temin ettiği anlatılan iddianamede, Padak ile İbrahim Bozkurt'un kendisine 6 şişe içki verdiği, Padak'ın da ifadesinde içki sattığını kabul ettiği ancak, sattığı içki yüzünden Şenkaya'nın öldüğünü kabul etmediği aktarıldı.

METİL ALKOLDEN ÜRETİLMİŞ

İddianamede, "Dosya kapsamı incelendiğinde Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt'un içeriğini bildikleri metil alkolden üretilen ve içen kişilere zarar verme ihtimali bulunan alkollü içki sattıkları, diğer Salih Özgen'in bu içkiyi alıp maktulün içmesini sağladığı anlaşılmıştır" denildi.

ÖLÜM NEDENİ: METAL ALKOL ZEHİRLENMESİ

Maktulün otopsi raporunda da sanığın ölümünün metil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği ifade edilen iddianamede, sanıkların eyleminin 'Olası kastla insan öldürme' suçunu oluşturduğu değerlendirilmesinde bulunuldu.

25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Salih Özgen, Ercan Padak ve İbrahim Bozkurt hakkında 'Olası kast ile öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Salih Özgen, Ercan Padak katılırken, avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"ÖYLE OLSA BEN DE ÖLÜRDÜM"

Ercan Padak son savunmasında, "Ben sahte içki verdim ama benim verdiğim içkiden ölmedi. Sahte olduğunu bilmiyordum. Öyle olsaydı ben de ölürdüm. Suçsuzum" dedi.

16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti İbrahim Bozkurt ve Salih Özgen´in beraatine karar verdi. Ercan Padak´ın ise 'Olası kastla öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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