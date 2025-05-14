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        Haberler Gündem Güncel Sahte içkiden 109 can kaybı! | Son dakika haberler | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Sahte içkiden 109 can kaybı!

        Başkentte yaşanan sahte içki faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:10
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        Sahte içkiden 109 can kaybı!
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        Ankara'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükseldi.

        DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

        29 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

        Diğer yandan sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

        Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.

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