Sahte içki zehirlenmeleri bugün vatandaşların en merak ettikleri konu oldu. Kırıkkale ve İzmir'den gelen sahte içki zehirlenmesi haberleri herkesi sahte içki zehirlenmelerini araştırmaya yöneltti. Peki sahte içki nasıl anlaşılır? Sahte içki zehirlenmesi öldürür mü?

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Türkiye’de orjinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.

Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.

Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasığı yüksek ürünlerdir.

Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.

Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)

Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.

Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.

İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.

Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.

Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin

Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.

Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,

Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.

Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.

Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli

BÜİS* kontrolü yapın.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Zehirlenme belirtileri, metil alkol alımından 10-24 saat sonra görülmeye başlanır. Toksisitenin şiddeti, oluşan asidozun derecesine bağlıdır başlıca aşağıdaki belirtiler

Bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu

Baş ağrısı

Bulantı, kusma,

şiddetli karın ağrısı,

sırt, kol ve bacaklarda ağrı,

Görme bozukluğu ve daha sonra körlük,

Tedavi edilmediği takdirde metabolik asidoz, koma ve solunum durması sonucu ölüm.

Alınan metil alkol miktarına bağlı olarak 4-15 ml dozda körlük ve 15- 100 ml dozda ölüm meydana gelebilmektedir.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİ ÖLDÜRÜR MÜ?

Alkolü içtikten sonra her zamanki şikayetler yerine farklı şikayetler hissediyorsa en kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.

Kişiler, sağlık kuruluşuna başvurduğunda hekimlere ne zaman, ne kadar miktarda alkol tükettiğini mutlaka söylemeli ki hekimler de ona göre önlemlerini alsınlar, ona göre tetkiklerini yapsınlar. Çünkü zaman çok önemli. Erken müdahale ile hastalar kurtarılabiliyor. Maalesef hayat kaybı genellikle geç müdahale veya hastaneye başvurmamış hastaların başına geliyor.