Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda, 33 bin 500 avro ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, gayrimenkul alma bahanesiyle piyasaya sahte para sürmeye çalışanlarla ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 33 bin 500 avro sahte para ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.