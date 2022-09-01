Sahte ehliyetle 500 bin TL çektiler!

İstanbul'da 23 Ağustos'ta polise başvuran iş kadını D.K.(40) kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
DHA'da yer alan habere göre mağdur D.K. paranın bankanın 3 farklı şubesinden çekildiğini söylerken "Muhasebecim beni uyarıp para çektiğimi söyleyince şaşırdım. Ben para çekmedim. O gün şirketten dahi çıkmadım" dedi.
"PARA ÇEKTİĞİMİ SÖYLEDİLER ŞAŞIRDIM"
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Yapılan incelemede şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kadının bankada sıra beklediği, ardından rahat tavırlarla bankoya gelerek para çektiği görüldü.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeten dublör kadın dolandırıcı Ayşe A. (30), İrfan H. (39), Erol Ş. (34), Şenel T. (53) ve Süleyman O. (41) Gayrettepe'de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde sorguya alındı.
BİRÇOK SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Şüphelilerden Ayşe A.'nın daha önceden 26 tane, İrfan H.'nin 3 tane, Erol Ş.'nin 4 tane, Şenel T.'nin 8 tane, Süleyman O.'nun ise 16 tane suç kaydının olduğu belirlendi.
SAHTE EHLİYET HAZIRLADILAR
Şüphelilerin mağdur kadına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte bir ehliyet hazırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları anlarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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